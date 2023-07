Homem mata quatro pessoas a tiros nos EUA e foge; polícia busca suspeito

Autoridades identificaram o autor do ataque como sendo um negro nascido em 1982; neste ano houve 380 tiroteios em massa no país

Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Crianças são vistas durante uma demonstração de união de braços em apoio às leis de controle de armas



Ao menos quatro pessoas foram mortas a tiro por um homem, neste sábado, 15, em uma pequena cidade do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e fugiu, segundo as autoridades locais, que pediram para a população evitar o local do ataque. O tiroteio ocorreu no condado de Henry, ao sul da capital do estado, Atlanta, às 10h45 (11h45 em Brasília). Em entrevista coletiva, a polícia do condado informou que morreram três homens e uma mulher, todos adultos. O agressor foi identificado como um homem negro nascido em 1982, mas ainda não há informações sobre o seu histórico policial ou se tinha relação com alguma das vítimas. A polícia destacou que o suspeito, morador da região e procurado por homicídio, está armado e é perigoso. Como parte da investigação, as autoridades oferecem uma recompensa de US$ 10 mil para quem oferecer informações que levem à prisão do autor do crime. Até agora, neste ano, de acordo com a organização ‘The Gun Violence Archive’, que documenta atos de violência com armas no país, houve 380 tiroteios em massa nos EUA, termo que inclui um mínimo de quatro pessoas feridas ou mortas, sem contar com o agressor.

*Com informações da EFE