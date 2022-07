Homem morre após beber garrafa de licor Jagermeister em menos de dois minutos

Um homem de 23 anos morreu após beber uma garrafa de licor Jagermeister em menos de dois minutos. Ele participava de um desafio na vila de Limpopo, na África do Sul para ganhar 200 rand sul-africanos (R$ 63), segundo o site sul-africano Independent Online. O caso foi registrado no domingo, 10. Em entrevista à imprensa o chefe de polícia, Motlafela Majapelo, informou que “os clientes participavam de uma competição de bebidas na qual quem conseguisse tomar uma garrafa inteira de Jagermeister em um tempo específico, ganharia 200 rands” e acrescentou que o participante desmaiou logo após terminar de beber o líquido e chegou a ser levado para o hospital, porém chegou sem vida. A bebida possui um teor alcoólico de 35% e normalmente é comercializada em garrafas de 700 ml. Nas redes sociais um vídeo que mostra o momento do incidente foi compartilhado e é possível ver que o homem, que não teve a identidade revelada, aparece bebendo o licor e desmaia. A polícia esta investigando o caso.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9

