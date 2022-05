Homem morre após ser baleado dentro de metrô de Nova York

Segundo jornais locais, homem disparou em passageiro aleatório e fugiu do local; autoridades tentam identificar e localizar o suspeito

Reprodução/Youtube NYPD Crime aconteceu por volta das 11h40 deste domingo, 22



Um homem abriu fogo e matou uma pessoas dentro de um trem do metrô de Manhattan, em Nova York, neste domingo, 22. A informação foi confirmada pelos policiais da cidade. Segundo veículos de imprensa locais, o disparo aconteceu por volta das 11h40 de hoje, quando o atirador andou de um lado para outro dentro do trem e atirou em uma pessoa aleatória. Policiais reforçaram que a vítima foi escolhida aleatoriamente. O homem baleado passou por tentativas de reanimação no local e até foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Investigadores da polícia de Nova York estão analisando câmeras de segurança para tentar identificar o atirador, que está desaparecido.