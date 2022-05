Homem perde dedo ao acariciar leão no zoológico da Jamaica

Funcionário estava tentando impressionar um grupo de visitantes quando foi atacado pelo animal

Reprodução/yutube/jamaicaobserver Treinador tenta impressionar visitantes e tem dedo arrancado por leão



Um funcionário de um zoológico na Jamaica teve o dedo arrancado quando foi acariciar um leão. O acidente, presenciado e gravado por outras pessoas que estavam no local, aconteceu no Jamaica Zoo, em St Elizabeth, no dia 20 de maio. De acordo com a mídia local, o homem estava tetando impressionar um grupo de 15 pessoas quando foi atacado pelo animal. Segundo uma testemunha em entrevista ao Jamaica Observer, “toda a pele e quase a primeira articulação do dedo se foram”, declarou. “Eu fugi da coisa toda, porque não gosto de ver sangue e era muito agoniante para mim”, acrescentou. Apesar do desespero, de início as pessoas que estavam no local não acreditaram que se tratava de um ataque e pensaram que era uma brincadeira. “Quando aconteceu pensei que era uma piada. Não achei que fosse sério e não percebi a gravidade”, declarou um visitante.

Em um comunicado, o zoológico classificou o ocorrido como um incidente e declarou: “temos o prazer de informar que o membro de nossa equipe que foi ferido no incidente está recebendo cuidados médicos. Ele está se recuperando do que – à luz das circunstâncias – pode ser descrito como ferimentos relativamente leves”. O caso está sendo investigado pela Divisão de Serviços Veterinários do Ministério da Agricultura e Pescas, NEPA e JSPCA que visitaram as instalações e se reuniram com membros da equipe para iniciar formalmente uma investigação com o objetivo de garantir que “estamos operando dentro de nossas licenças e autorizações, bem como revisar nossos Protocolos de Emergência”.