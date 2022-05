Homem que iniciou tiroteio no metrô de Nova York é indiciado por terrorismo

Frank James, de 62 anos, também responderá por disparo de arma de fogo durante um crime de violência

REUTERS/Andrew Kelly Frank James, de 62 anos, foi preso 30 horas após o ataque com ajuda de moradores



Um grande júri nos Estados Unidos indiciou Frank James, de 62 anos, a terrorismo e disparo de arma de fogo durante um crime de violência por atacar com tiros e bomba de fumaça o metrô de Nova York, no último dia 12 de abril, ferindo 23 pessoas. A acusação foi feita pelo Tribunal Distrital dos EUA, no Distrito Leste de NY, neste sábado, 07. Se condenado por terrorismo, James pode pegar prisão perpétua. O homem é nativo do Bronx e já tinha uma queixa criminal. Ele foi capturado 30 horas após o ocorrido com a ajuda de moradores. O motivo para o ataque ainda continua incerto. O FBI disse em comunicado que James fez vários vídeos no Youtube criticando o prefeito de Nova York, Eric Adams, por falta de moradia e sistema de metrô.