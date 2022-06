Homens armados matam ao menos 50 fiéis em igreja na Nigéria

Ainda não há confirmação do total exato de mortos; ataque aconteceu durante missa matinal

Reprodução/Twitter/NigNewspapers Vídeos compartilhados no Twitter mostram o momento em que corpos são retirados da igreja e empilhados em um caminhão



Um grupo de homens armados matou, neste domingo, 5, ao menos 50 fiéis de uma igreja católica na região de Ondo, sudoeste da Nigéria, de acordo com a mídia local. Segundo informações do governo e da polícia local, o ataque aconteceu durante missa matinal na igreja católica de São Francisco, em Owo, uma região onde os atentados jihadistas e de grupos criminosos não são comuns. “Ainda é cedo para dizer [com precisão] quantas pessoas morreram. Mas muitos fiéis perderam suas vidas e outros ficaram feridos”, disse à Ibukun Odunlami, porta-voz da polícia na região de Ondo. Abayomi, testemunha do ataque, afirmou que viu várias pessoas mortas. “Eu passava pelo bairro, quando ouvi uma explosão e tiros dentro da igreja”, contou à AFP.

Vídeos compartilhados no Twitter mostram o momento em que corpos são retirados da igreja e empilhados em um caminhão. Outras gravações mostram o interior da igreja, com inúmeros corpos empilhados no chão. Até o momento, não há informações de quem são os responsáveis ou a motivação do crime, considerado um “um assassinato odioso de fiéis” pelo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O Papa Francisco lamentou a “morte de dezenas de fiéis” e disse que rezava por eles. Há 12 anos, a Nigéria enfrenta uma insurreição jihadista no nordeste do país, enquanto grupos criminosos cometem grandes sequestros no noroeste e grupos separatistas operam no sudeste.

*Com Agence France-Presse