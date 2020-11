Homens ficam feridos após queda de andaime em prédio de 73 andares em NY

Dois funcionários faziam a limpeza das vidraças quando o equipamento desabou; eles caíram de uma altura de cerca de 20 metros e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Reprodução/ New York Post Corpo de Bombeiros resgata homens que caíram de andaime em NY



Dois homens que trabalhavam limpando vidraças de um edifício em Manhatan, na cidade de Nova York, sofreram um acidente neste sábado, 14. Segundo o site New York Post, um homem perto dos 30 anos e outro com 20 anos caíram de um andaime numa distância de 10 a 20 metros em um terraço no 37º andar de um prédio na Hudson Yard. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois foram socorridos e estão vivos. “No momento, eles estão vivos e respirando”, disse uma porta-voz do NYPD. Não foi divulgado mais nenhuma informação sobre o estado de saúde dos dois.

O prédio em que os homens trabalhavam tem 73 andares e foi inaugurado no ano passado. Esse não é o primeiro incidente do tipo no bairro. Pouco mais de um ano atrás, outro andaime também deu problemas no dia 11 de novembro de 2019, na Hudson Yard, e deixou quatro trabalhadores com ferimentos leves.