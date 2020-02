Homens são presos com cocaína em bolsa escrita ‘sacola cheia de drogas’

A falta de discrição chamou a atenção dos policiais do Condado de Santa Rosa, na Flórida. Os dois homens foram presos e encaminhados a penitenciária local

Reprodução / Santa Rosa County Sheriff's Office Na Flórida, dois homens foram presos com drogas em bolsa escrita 'sacola cheia de drogas'



Dois homens foram presos em flagrante pela polícia da Flórida, nos Estados Unidos, com duas bolsas cheias de cocaína, metanfetamina, MDMA, entre outras drogas — um detalhe da apreensão, no entanto, chamou a atenção dos oficiais: os homens levavam as drogas em duas bolsas com os dizeres “sacola cheia de drogas”.

De acordo com o New York Post, Ian Christian Simmons e Joshua Michael Reinhardt, ambos com 34 anos e moradores de Los Angeles, na Califórnia, foram presos e encaminhados para a penitenciária do condado de Santa Rosa.

A Florida Highway Patrol identificou os homens após perceber que o carro em que estavam trafegava acima do limite de velocidade. Ao serem abordados, um dos cães que acompanhavam os policiais alertou para a presença de drogas no interior do veículo.

As “sacolas cheias de drogas” — literalmente — continham 75 gramas de metanfetamina, 1.36 quilogramas de um sedativo chamado GHB, cerca de 1 grama de cocaína, 3.6 gramas de fentanyl e 15 tabletes de MDMA, além de materiais para o consumo dos entorpecentes.

No Facebook, a polícia do condado de Santa Rosa divulgou a apreensão. “Os K-9’s do Condado de Santa Rosa recentemente deram assistência a Florida Highway Patrol no trânsito, onde acabaram encontrando uma grande quantidade de drogas. Lembre-se de não traficar suas drogas ilícitas em bolsas rotuladas como ‘Bag Full Of Drugs’ (saco cheio de drogas, em português). Nossos K-9’s sabem ler”.