Hong Kong deixou de ser autônoma em relação à China, diz Mike Pompeo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou nesta quarta-feira (27) que Hong Kong não pode mais ser considerada autônoma em relação à China, em meio aos planos de Pequim de aprovar uma polêmica lei para cortar as liberdades na região.

“Hoje, informei ao Congresso que Hong Kong não é mais autônoma em relação à China, com base nos fatos locais. Os EUA permanecem com o povo de Hong Kong”, escreveu Pompeo no Twitter.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.

