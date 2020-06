Hong Kong aprova prisão para quem desrespeitar hino da China

EFE/EPA/JEROME FAVRE Lei polêmica foi aprovada pelo parlamento de Hong Kong nesta quinta-feira (4)



O Conselho Legislativo de Hong Kong aprovou nesta quinta-feira (4) uma lei que penalizará com até três anos de prisão quem desrespeitar a Marcha dos Voluntários, o hino nacional da China.

Além das penas de prisão, a recém-aprovada lei estipula multas de até 50 mil dólares de Hong Kong (cerca de R$ 32 mil) para quem não respeitar o hino. O texto foi aprovado com 41 votos a favor e apenas um contra.

A aprovação foi concluída após uma interrupção de várias horas, pois um deputado da oposição lançou um liquido fétido na câmara. A polícia e os bombeiros foram acionados para controlar a situação.

O debate da nova lei, popularmente conhecida como “lei do hino nacional”, foi cercado de críticas do movimento pró-democrático da região. O grupo protestou no dia 27 de maio para tentar impedir o debate, e a manifestação terminou com novos episódios de violência e mais de 300 detidos.

Esta quinta-feira marca o 31º aniversário do Massacre da Praça da Paz Celestial, no qual o Exército chinês matou diversos manifestantes que pediam uma reforma política, democracia e o fim da corrupção na famosa praça em Pequim e em outros lugares de todo o país.

Desde 1990, Hong Kong relembra o massacre com uma vigília em massa, mas neste ano a polícia não autorizou a realização do ato por motivos de saúde pública, devido à pandemia de Covid-19. Mesmo assim, milhares de pessoas se reuniram em Hong Kong em memória às vítimas.

*Com EFE