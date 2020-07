Hong Kong amplia restrições para evitar terceira onda da Covid-19

Em meados de junho, com a diminuição de casos da doença, as limitações haviam sido suspensas pelas autoridades locais

EFE Os temores de uma possível terceira onda de contágios aumentaram na semana passada, quando foram confirmados 211 casos, 143 deles por transmissão local e 31% com a origem indeterminada



As autoridades de Hong Kong anunciaram, nesta segunda-feira (13), novas medidas para o enfrentamento da Covid-19. Com o objetivo é evitar uma nova onda da doença, as mudanças reduziram de 50 para quatro o limite de pessoas que podem se reunir e determinam o fechamento de bares e estabelecimentos noturnos.

Os temores de uma possível terceira onda de contágios aumentaram na semana passada, quando foram confirmados 211 casos, 143 deles por transmissão local e 31% com a origem indeterminada. Teme-se também que o regresso a Hong Kong de pessoas de outros países possa agravar a situação: além das 41 infecções locais registadas nesta segunda, foram detectadas outras 11 em doentes com este perfil.

A chefe do governo local, Carrie Lam, explicou as novas medidas em entrevista coletiva. Segundo ele, ninguém será autorizado a entrar em Hong Kong se sair de áreas de risco sem fornecer um diagnóstico negativo para a Covid-19. Além disso, a partir de quarta-feira (15), o número de pessoas que podem se sentar à mesma mesa em restaurantes também será limitado a quatro. Bares, boates e estabelecimentos de karaokê, entre outros, também serão novamente fechados, inicialmente por sete dias, para que a situação será revista.

Em meados de junho, com a diminuição de casos da doença, as limitações foram suspensas e o número máximo de pessoas que podiam se encontrar foi limitado a 50. Diante de uma possível terceira onda, na semana passada, o governo retomou algumas das medidas de distanciamento social, limitando o número de pessoas em uma mesa a oito e aumentando o número de testes realizados para cerca de 400 mil funcionários de transportes públicos, lojas e asilos de idosos.

*Com informações da EFE