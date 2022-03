Hospital confirma morte de primeiro paciente que recebeu transplante de coração de porco

Segundo a instituição, o estado de saúde de David Bennett se deteriorou rapidamente nos últimos dias; procedimento original aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano

UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE / AFP Procedimento completou dois meses na última segunda-feira, 7



O Sistema Médico da Universidade de Maryland, localizado nos Estados Unidos, informou que a primeira pessoa que recebeu um transplante de um coração de porco morreu. A informação foi anunciada nesta quarta-feira, 9. David Bennett tinha 57 anos e recebeu o transplante do órgão no dia 7 de janeiro. A morte aconteceu na terça-feira, 8, um dia depois do procedimento, inédito na época, completar dois meses. Em comunicado, a instituição deu detalhes sobre o estado de Bennett, informando que seu estado de saúde vinha passando por piorar nos últimos dias, mas que ele conseguiu se comunicar com sua família em suas últimas horas. “Sua condição começou a se deteriorar há vários dias. Depois que ficou claro que ele não se recuperaria, ele recebeu cuidados paliativos compassivos. Ele conseguiu se comunicar com sua família durante suas últimas horas”, afirmou o comunicado.

*Com informações da AFP