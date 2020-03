Hotel usado para a quarentena de coronavírus desaba na China

Cerca de 70 ficaram sob escombros após um hotel usado para a quarentena do coronavírus desabar na cidade de Quanzhou, na China. Segundo a China Global Television Network, 34 pessoas já foram retiradas com vida.

Ainda não se sabe o motivo do desabamento, que ocorreu por volta das 19h30, em horário local. Com 80 quartos, o hotel foi transformado, recentemente, em um ponto de acolhida e de quarentena para pessoas que tiveram contato com pacientes com o Covid-19, segundo informações da mídia estatal chinesa.

Video: 34 people have been pulled out from the debris of the hotel used to quarantine close contacts of patients infected with #coronavirus https://t.co/AAPizyM1Q2 pic.twitter.com/Vohls1PVLZ

— CGTN (@CGTNOfficial) March 7, 2020