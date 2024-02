Houthis prometem resposta aos ataques dos EUA e Reino Unido no Iêmen

Esta foi a terceira vez que as forças britânicas e americanas atacaram o grupo, que interromperam o comércio global em solidariedade aos palestinos

Mohammed HUWAIS / AFP Newly recruited Houthi fighters chant slogans as they ride a military vehicle during a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters to battlefronts to fight pro-government forces in several Yemeni cities, on January 3, 2017. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)



Rebeldes houthis prometeram retaliação aos recentes ataques aéreos dos Estados Unidos e do Reino Unido no Oriente Médio. A ação dos EUA e do Reino Unido, no entanto, já foram uma resposta aos repetidos ataques dos rebeldes no Mar Vermelho. No último domingo, os Estados Unidos anunciaram que destruíram um míssil antinavio pertencente aos rebeldes iemenitas em uma ação solo. Os ataques conjuntos no Iêmen seguiram uma série de ataques unilaterais americanos contra alvos ligados ao Irã no Iraque e na Síria. Esta foi a terceira vez que as forças britânicas e americanas atacaram o grupo, que interromperam o comércio global pelo Mar Vermelho.

Os houthis começaram a atacar a navegação no Mar Vermelho em novembro, alegando que estavam atingindo navios ligados a Israel em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza. Desde então, as forças dos EUA e do Reino Unido têm respondido com ataques contra os rebeldes. O porta-voz dos houthis prometeu que os ataques não passarão sem resposta e punição. Em meio ao conflito, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve se reunir para discutir a ameaça à paz e à segurança criada pelos ataques dos EUA na Síria e no Iraque. O ministro britânico das Relações Exteriores responsabilizou o Irã pela violência, afirmando que é inaceitável o que eles estão fazendo por meio de seus representantes.

