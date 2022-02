Idosa é salva de sequestro nos Estados Unidos por causa do jogo Wordle

Filha estranhou que Denyse Holt não tivesse compartilhado os resultados do game no dia

Wikimedia Commons Jogo Wordle funciona como o de forca: deve-se formar uma palavra e o jogo indicará quais letras estão certas e na posição certa



A idosa Denyse Holt, moradora de Chicago, nos Estados Unidos, foi salva de um sequestro graças ao jogo Wordle. De acordo com a rede de TV CBS, Denyse é viciada no joguinho e costumava postar os resultados diariamente para os familiares verem. Na última semana, contudo, ela parou de postar suas pontuações. A família estranhou, e a filha mais velha de Denyse, Meredith Holt-Caldwell, decidiu chamar a polícia. A casa da idosa gamer havia sido invadida por um homem que a ameaçou com uma tesoura e a manteve refém por 17 horas. Ele obrigou Denyse a tomar banho de roupa junto dele, fez inúmeras ameaças e a trancou no porão da casa. Quando os policiais chegaram, encontraram o invasor sem roupas e sangrando por causa da janela que havia quebrado para entrar na casa. Ele teve que ser imobilizado com uma arma de choque. Denyse foi resgatada em estado de choque de dentro do armário do porão. A idosa afirmou que pensou não ter chance de sair viva da situação. O Wordle funciona mais ou menos como um “jogo da forca”, no qual as pessoas tem que chutar uma palavra de cinco letras e o sistema responde quais letras estão certas e se estão na posição certa. O game traz um novo desafio diário e já tem versões em outras línguas além do inglês, como o Termo e o Letreco em português.