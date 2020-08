Imagens impressionantes mostram explosão em Beirute, no Líbano; assista

Ainda não há informações sobre as causas do impacto; há feridos nos escombros

Karim Sokhn/Instagram/Ksokhn + Thebikekitchenbeirut/via REUTERS Explosão deixou dezenas de feridos em Beirute



Uma explosão de larga escala foi vista e ouvida em Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira (4). Vídeos registrados nas redes sociais mostraram uma longa cortina de fumaça e barulho de destruição. De acordo com emissoras de TV locais, a explosão aconteceu na região portuária e, até o momento, não há confirmação de feridos ou vítimas fatais. Algumas agências internacionais, porém, dão conta de que há dezenas de feridos ainda nos escombros e ao menos 10 mortos. Prédios e construções foram afetadas severamente. Em algumas das postagens, é possível ver a destruição dentro de alguns desses locais.

De acordo com a agência de notícias local “ANN”, um incêndio foi iniciado perto de um armazém de trigo e se propagou para o armazém, o que provocou a detonação, que acabou sendo sentida em toda a cidade e arredores. Informações do canal LBC, por sua vez, citam um depósito de fogos de artifício que teria inflamado a explosão. Ainda há a especulação sobre a possibilidade de ter sido um atentado terrorista.

O Líbano vive a expectativa de que seja revelado, na próxima sexta-feira, o veredito de julgamento de quatro homens, ligados ao Hezbollah, acusados de terem participado do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri, que aconteceu em 2005. A morte de Hariri acabou originando uma onda de protestos no país que culminou com a retirada das tropas sírias do território libanês.

Fragata da Marinha do Brasil está no Líbano

A Marinha do Brasil informou por meio de nota no início da tarde desta segunda que todos os militares a bordo da Fragata Independência, que está operando no mar, nas proximidades de Beirute, estão bem. “Todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da Marinha do Brasil estão bem e não há feridos, após explosão ocorrida hoje, em Beirute. A Fragata “Independência” encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local da explosão”, diz a nota.

Assista abaixo:

Uma explosão de larga escala foi vista e ouvida em Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira (4). Veja imagens do momento: pic.twitter.com/ZcC3dlNtqb — Jovem Pan News (@JovemPanNews) August 4, 2020

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

עוד תמונות מביירות. עוד לא ברור מה קרה … pic.twitter.com/6lVdqRxNl6 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) August 4, 2020