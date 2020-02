Incêndio de grandes proporções evacua estação de trem em Paris

Reprodução Veículos locais disseram que as chamas iniciaram durante um protesto contra o cantor congolês Fally Ipupa



Um incêndio de grandes proporções evacuou a estação de trem Gare de Lyon, em Paris, nesta sexta-feira (28). Segundo a polícia, o local foi esvaziado e as pessoas foram aconselhadas a evitar a área para permitir a intervenção de serviços de emergência. Ainda não há informações sobre vítimas ou feridos.

Os agentes não detalharam as causas do incêndio, mas informaram pelo Twitter que o fogo estava sob controle. Agências internacionais disseram que as chamas se iniciaram durante um protesto contra a realização de um show não autorizado do cantor congolês Fally Ipupa.

Um policial afirmou que uma pessoa ateou fogo em uma motocicleta durante o evento que ocorria perto da estação, e as chamas rapidamente se espalharam para outros veículos.

De acordo com a polícia, os manifestantes estavam respondendo com violência às investidas de tentar parar os protestos.

A Gare de Lyon é uma das estações mais movimentadas do país. De lá, chegam e partem trens para o sul e leste da França, Suíça, Alemanha, Itália e Espanha.

Confira:

Comportement scandaleux des manifestants qui empêchent les @PompiersParis d’accéder à l'incendie. https://t.co/zMYNv04Ykt — Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020