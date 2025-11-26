Incêndio deixa 36 mortos em Hong Kong; Veja vídeo

Imagens captaram uma densa nuvem de fumaça que se espalhava pelo céu; até o momento, as autoridades locais não divulgaram a causa da tragédia

YAN ZHAO / AFP Fumaça densa e chamas se elevam enquanto um grande incêndio consome vários blocos de apartamentos no conjunto residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po



Pelo menos 36 pessoas morreram nesta quarta-feira (26) em um incêndio em um complexo residencial em Hong Kong, informou à AFP o um funcionário local.

O Departamento de Bombeiros atendeu um total de 28 vítimas, nove das quais foram declaradas mortas no local do acidente. Outras seis foram levadas ao hospital em estado grave, e quatro delas faleceram posteriormente”, declarou Chou Wing-yin, do serviço de bombeiros, em uma coletiva de imprensa.

Um balanço anterior do governo de Hong Kong relatava pelo menos quatro mortos. De acordo com um meio de comunicação local, entre os falecidos está um bombeiro.

Veja vídeo:

*Com AFP