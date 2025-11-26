Jovem Pan > Notícias > Mundo > Incêndio deixa 36 mortos em Hong Kong; Veja vídeo

Incêndio deixa 36 mortos em Hong Kong; Veja vídeo

Imagens captaram uma densa nuvem de fumaça que se espalhava pelo céu; até o momento, as autoridades locais não divulgaram a causa da tragédia

  • Por Jovem Pan
  • 26/11/2025 11h03 - Atualizado em 26/11/2025 15h40
YAN ZHAO / AFP Fumaça densa e chamas se elevam enquanto um grande incêndio consome vários blocos de apartamentos no conjunto residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, em Hong Kong, em 26 de novembro de 2025. Quatro pessoas morreram depois que vários blocos em um conjunto residencial de Hong Kong pegaram fogo em 26 de novembro, com a mídia local relatando anteriormente que alguns moradores ficaram presos. Fumaça densa e chamas se elevam enquanto um grande incêndio consome vários blocos de apartamentos no conjunto residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po

Pelo menos 36 pessoas morreram nesta quarta-feira (26) em um incêndio em um complexo residencial em Hong Kong, informou à AFP o um funcionário local.

O Departamento de Bombeiros atendeu um total de 28 vítimas, nove das quais foram declaradas mortas no local do acidente. Outras seis foram levadas ao hospital em estado grave, e quatro delas faleceram posteriormente”, declarou Chou Wing-yin, do serviço de bombeiros, em uma coletiva de imprensa.

Um balanço anterior do governo de Hong Kong relatava pelo menos quatro mortos. De acordo com um meio de comunicação local, entre os falecidos está um bombeiro.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram
  Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

*Com AFP

