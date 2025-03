Incêndio em boate deixa 51 mortos e mais de 100 feridos na Macedônia do Norte

Autoridades suspeitam que, durante a madrugada, um espetáculo pirotécnico pode ter provocado o incêndio devastador

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI Vídeos publicados na internet e filmados antes do incêndio permitem observar algumas luzes que pareciam fogos de artifício usados durante shows



Cinquenta e uma pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um incêndio que destruiu uma boate na madrugada de sábado (15) para domingo (16) na Macedônia do Norte. O incêndio aconteceu na boate ‘Pulse’, na cidade de Kocani, onde mais de 1.000 fãs, a maioria jovens, acompanhavam uma apresentação da dupla de hip-hop DNK, muito popular no país. As autoridades suspeitam que, durante a madrugada, um espetáculo pirotécnico pode ter provocado o incêndio devastador, que envolveu a multidão em uma fumaça espessa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Segundo os dados que temos até o momento, 51 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas e foram levadas para hospitais em Stip, Kocani e Skopje”, disse o ministro do Interior, Pance Toskovski, que seguiu para o local da tragédia. Kocani fica a quase 100 quilômetros da capital, Skopje. O público do show, que começou à meia-noite (hora local), era formado principalmente por jovens, segundo o jornal local SDK.

O ministro Toskovski disse que as chamas provavelmente foram provocadas pelo uso de artefatos pirotécnicos, “utilizados para o efeito de luz no show”. “No momento de ativar os chamados borrifadores, as faíscas atingiram o teto, que continha material inflamável. Em seguida, em um espaço de tempo muito curto, o fogo se propagou por toda a boate, criando uma fumaça espessa”, descreveu Toskovski. Helicópteros transportaram alguns feridos para os hospitais da capital, Skopje.

Vídeos publicados nas redes sociais e filmados antes do incêndio permitem observar algumas luzes que pareciam fogos de artifício usados durante shows. Outros vídeos publicados pela imprensa local mostram a entrada do edifício tomada pelas chamas.

Ten moment zapoczątkował pożar, w którym zginęło kilkadziesiąt osób⬇️https://t.co/xLgPgzC4Uj pic.twitter.com/iOp8ldxPDU — Piotrdotcom 🇵🇱🇪🇸🇫🇷🇪🇺 #SilniRazem (@Piotrdotcom) March 16, 2025

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes