Incêndio em edifício deixa ao menos 26 mortos na China

Prédio atingido pertece a empresa de carvão Yongju; dezenas de pessoas precisaram ser hospitalizadas

VÍDEO OBTIDO PELA REUTERS

Um incêndio em um prédio de quatro andares no norte da China deixou ao menos 26 pessoas mortas e dezenas hospitalizadas nesta quainta-feira, 16. O edifício que foi atingido pertence à empresa de carvão Yongju na cidade de Luliang, informou o canal CCTV, acrescentando que as chamas foram controladas após algumas horas. “Os trabalhos de resgate continuam e a causa do incêndio está sendo investigada”, disse a emissora. Um vídeo publicado na rede social Weibo mostra as chamas e a fumaça no edifício, com dezenas de pessoas gritando no estacionamento. Segundo as informações, o incêndio aconteceu às 6h50 (19h50, de 15 de novembro, em Brasília). A causa do incêndio ainda estava sob investigação. Não houve manifestação oficial do Corpo de Bombeiros ou da Delegacia de Polícia. As ligações para a empresa não foram atendidas. Os acidentes industriais são frequentes na China devido às normas de segurança pouco rigorosas e à ausência de medidas para garantir o cumprimento das regras. Em julho, 11 pessoas morreram no desabamento do teto do ginásio de uma escola no nordeste do país. Um mês antes, uma explosão em um restaurante do noroeste da China matou 31 pessoas. Em abril, 29 pessoas morreram no incêndio que afetou um hospital de Pequim. Um dos acidentes mais graves aconteceu em 2015 na cidade de Tianjin, perto da capital, onde uma explosão em um depósito químico matou 165 pessoas.

*Com informações da Reuters e AFP