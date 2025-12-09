Incêndio em prédio comercial deixa 22 mortos na capital da Indonésia

De acordo com a polícia, tragédia foi provocada provavelmente por uma bateria de drone que explodiu no térreo e se espalhou para os andares superiores do edifício

SYNATRIA RESPATI / AFP Bombeiros são vistos no local onde apagaram um incêndio que matou pelo menos 20 pessoas em um prédio de sete andares no centro de Jacarta



Um incêndio devastou um prédio comercial de sete andares usado por uma empresa de serviços de drones agrícolas em Jacarta, na capital da Indonésia, nesta terça-feira (9), e deixou ao menos 22 mortos, informou a polícia. Segundo a força policial, o incêndio foi provocado provavelmente por uma bateria de drone que explodiu no térreo e se espalhou para os andares superiores do edifício no centro de Jacarta antes de ser controlado. “No entanto, a causa exata ainda está sendo investigada pela equipe do laboratório forense”, disse Susatyo Purnomo Condro, chefe de polícia do centro de Jacarta.

Uma testemunha disse à AFP que o incêndio começou na hora do almoço e já era de grandes proporções quando os bombeiros chegaram ao local. “A porta estava fechada. Quando os bombeiros a arrombaram, o fogo já era grande e muito intenso”, relatou Nurhayati, de 53 anos que, como muitos indonésios, não possui sobrenome.

Atualizando o número inicial de 17 mortos, Susatyo disse que havia 22 vítimas, incluindo 15 mulheres. Uma delas estava grávida, acrescentou. O Corpo de Bombeiros de Jacarta informou que pelo menos 100 bombeiros e 29 caminhões foram mobilizados para combater o incêndio em Kemayoran, uma área movimentada do centro da cidade. Um comandante da polícia local ficou ferido enquanto ajudava na evacuação do prédio, disse Susatyo.

O chefe de polícia informou que os bombeiros estavam agora concentrados em resfriar o prédio e dissipar a fumaça densa de vários andares. “Faremos uma nova busca no local assim que ele estiver seguro”, afirmou. Segundo Susatyo, a maioria das vítimas não apresentava queimaduras e provavelmente morreu por asfixia.

Incêndios fatais não são incomuns na Indonésia. Em 2023, pelo menos 12 pessoas morreram na região leste do país após uma explosão em uma fábrica de processamento de níquel.

*Com informações da AFP

