Incêndio florestal se propaga em Los Angeles e obriga condados a serem evacuados

Pelo menos dez zonas nos condados de Los Angeles e Ventura estão sob ordens de evacuação, com 2.700 residentes deslocados até as 3h em Brasília desta sexta-feira (8)

Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Uma placa de rua é vista perto das chamas do incêndio Canyon em 7 de agosto de 2025 em Castaic, Califórnia. Alertas de evacuação foram emitidos pelo Departamento de Segurança Interna de Los Angeles



Um incêndio florestal em uma área montanhosa ao norte de Los Angeles provocou evacuações em dois condados, destruindo quase 2.000 hectares, informaram as autoridades nesta sexta-feira (8). Pelo menos dez zonas nos condados de Los Angeles e Ventura estão sob ordens de evacuação, com 2.700 residentes deslocados até as 06h GMT (3h em Brasília) desta sexta-feira (8), indicou Andrew Dowd, porta-voz do Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura. Pelo menos 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio, acrescentou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O fogo começou enquanto os bombeiros combatiam outro incêndio florestal — o maior do ano até agora na Califórnia — que está ativo há oito dias e já consumiu mais de 44.000 hectares na Floresta Nacional Los Padres, ameaçando centenas de residências. A supervisora do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, que representa a área, pediu aos residentes que sigam as orientações de evacuação.

No início desta semana, a resseguradora suíça Swiss Re, com sede em Zurique, informou que os desastres naturais causaram perdas econômicas de 135 bilhões de dólares (737 bilhões de reais) globalmente na primeira metade deste ano, impulsionadas em parte pelos incêndios florestais de Los Angeles.

*Com informações da AFP