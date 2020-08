Incêndio de grandes proporções atinge mercado nos Emirados Árabes

Segundo a imprensa local, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuam no mercado de frutas e legumes de Ajmã, localizado na região industrial da cidade

Egypt Today / Reprodução Incêndio de grandes proporções atinge mercado em Ajmã, nos Emirados Árabes



Um forte incêndio atinge o mercado da cidade de Ajmã, nos Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira (5). De acordo com a imprensa local, o incêndio consome um mercado de frutas e legumes localizado na área industrial da cidade. O Corpo de Bombeiros está no local e equipes da Defesa Civil bloquearam o trânsito no entorno do mercado. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram muita fumaça e fogo na região.

Ainda não se sabe as causas das chamas que já atingiram lojas próximas ao mercado. Segundo o jornal Khaleej Times, o incêndio começou por volta das 18h30, no horário local (11h30 no horário de Brasília). Quatro centros da Defesa Civil local atuam neste momento no combate às chamas e controle do tráfego na região. O incêndio em Ajmã acontece um dia após a forte explosão que atingiu o porto de Beirute, no Líbano, que já deixou mais de cem mortos e 4 mil feridos.