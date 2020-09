Índia receberá 100 milhões de doses da vacina russa contra Covid-19

As entregas poderão começar no final deste ano, dependendo dos resultados dos testes aplicados

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labeled with a "Vaccine COVID-19" sticker and a medical syringe in this illustration taken April 10, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo



A Índia receberá 100 milhões de doses da vacina russa contra a Covid-19, chamada de Sputnik V. O repasse foi definido após o Fundo Russo de Investimentos Diretos chegar a um acordo com a farmacêutica indiana Dr. Reddy’s. As partes decidiram cooperar nos testes clínicos da vacina russa, que estão na terceira fase, e em distribuir a Sputnik V na Índia, informou o fundo em comunicado. Após receber a aprovação do órgão regulador na Índia, o fundo russo concederá à farmacêutica indiana 100 milhões de doses da vacina. As entregas poderão começar no final deste ano, dependendo dos resultados dos testes e do registro da vacina no país. No início deste mês, a Rússia começou os testes posteriores ao registro da vacina, que foi oficializada no dia 11 de agosto. Até o momento, 55 mil voluntários foram recrutados. A expectativa é que os primeiros resultados da terceira fase dos testes sejam divulgados entre outubro e novembro.

*Com Agência EFE