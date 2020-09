Índia supera Brasil e se torna o segundo país com mais casos da Covid-19

Após uma semana de notificação de recordes de novas infecções, o país registra 4.204.613 pacientes infectados

EFE

A Índia, nesta segunda-feira, 7, ultrapassou o Brasil como o país com o segundo maior número de casos confirmados de Covid-19. Após uma semana de notificação de recordes de novas infecções, o país registra 4.204.613 pacientes infectados até o momento. Com 90.802 novos casos confirmados pelo Ministério da Saúde indiano nas últimas 24 horas, o país é também o local com a disseminação mais rápida da doença, superando os Estados Unidos, que até o momento é a nação mais afetada em número de infecções. Os dados desta segunda estabelecem ainda o maior número de casos relatados na Índia e no mundo desde o início da pandemia. Com uma das menores taxas de mortalidade, o país registra 71.642 óbitos pela doença. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos EUA, a Índia ocupa o 20º lugar em mortalidade pela doença, com uma taxa de 1,7%, amplamente superada por países como o México, que tem a maior taxa de mortalidade (10,7%). As autoridades indianas, mesmo com o aumento de casos, permanecem otimistas quanto à taxa de recuperação dos pacientes, que tem de fato aumentado quase tão rapidamente como o número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, 77,3% de todos os doentes se recuperaram.

*Com Agência EFE