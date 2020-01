Índia e Filipinas relatam seus primeiros casos de coronavirus; Rússia fecha fronteira

EFE/EPA/ROLEX DELA PENA Índia e Tailândia relatam seus primeiros casos de coronavírus



Índia e Filipinas relataram nesta quinta-feira a detecção dos seus primeiros casos de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde indiano, um estudante de Kerala passou por Wuhan durante o feriado do ano-novo chinês e foi infectado pelo vírus, cujo surto teve início na cidade.

Nas Filipinas, autoridades confirmaram que uma mulher que também havia retornado de Wuhan recebeu o diagnóstico da doença.

Rússia

Já na Rússia, o governo decidiu fechar a fronteira oriental, que compartilha por milhares de quilômetros com a China, para prevenir a propagação do vírus no país.

O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin confirmou a informação durante uma reunião de gabinete. “Hoje (quinta-feira) foi assinado o correspondente decreto, que já entrou em vigor. Será fechada a fronteira na região do Extremo Oriente e outras medidas serão tomadas”.

O ministério das Relações Exteriores recomendou que cidadãos não viajem a China, a não ser em casos de extrema necessidade. A entrega de vistos a cidadãos chineses também foi suspensa temporariamente nos postos localizados no Extremo Oriente, na região de Kalingrado, São Petersburgo e Leningrado.

Até o momento, nenhum caso do coronavírus foi identificado na Russia. Cientistas do país dizem estar “perto” de criar uma vacina para combater a doença.

Desde o início da epidemia, 18 países já relataram casos de coronavírus.

* Com informações do Estadão Conteúdo e EFE.