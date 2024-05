Índia enfrenta recorde de temperatura e desastres naturais

Segundo jornal indiano, o país registrou 60 mortes e 16 mil casos de insolação desde março

EFE/EPA/HARISH TYAGI Medidas como borrifar água nas estradas e realocar moradores para abrigos estão sendo adotadas



A Índia enfrenta uma situação preocupante devido ao recorde de temperatura registrado em Nova Délhi, capital do país, atingindo 52,3ºC. Além disso, o território indiano tem enfrentado enchentes, ciclones e secas, impactados pelas mudanças climáticas. O Departamento Meteorológico da Índia alertou para as “condições severas de calor” no subúrbio de Mungeshpur, recomendando que os habitantes dos estados do norte e oeste evitem a exposição ao sol, se hidratem e usem roupas claras. Medidas como borrifar água nas estradas e realocar moradores para abrigos estão sendo adotadas. O aumento do uso de ar-condicionados tem causado apagões prolongados na região, afetando não apenas o fornecimento de energia, mas também prejudicando as plantações. Desde março, a Índia registrou 60 mortes e 16 mil casos de insolação, segundo o jornal indiano Mint, embora o governo não tenha confirmado os números. As altas temperaturas não são exclusivas da Índia, com recordes sendo batidos em abril pelo 11º mês consecutivo, principalmente na Ásia. A Europa também se prepara para um verão mais quente. Além disso, a Índia enfrentou um ciclone no leste do país, com o Aeroporto de Calcutá sendo fechado e reaberto devido ao impacto do ciclone Remal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA