Índia prende mais quatro suspeitos de envolvimento em estupro coletivo de brasileira

Polícia de Dumka, região remota do Estado de Jharkhand, onde ocorreu o crime, afirma que todos os responsáveis foram presos; vítima presta último depoimento

EFE/ Mikaela Viqueira A lei indiana estabelece penas severas para o crime de violação



A polícia da Índia prendeu oito envolvidos no estupro de uma turista brasileira e a agressão contra seu marido. “Prendemos todos os envolvidos no caso”, disse nesta terça-feira, 5, Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Polícia de Dumka, região remota do Estado de Jharkhand, onde ocorreu o crime. Os últimos quatro suspeitos foram presos na noite da segunda. O crime aconteceu na semana passada, quando o casal de influenciadores de um canal de viagens, que há anos viaja para percorrer o mundo de motocicleta, havia montado uma tenda num terreno baldio de uma aldeia de Dumka quando foram atacados pelo grupo.

O casal compareceu nesta terça para prestar depoimento pela última vez, antes iniciarem uma viagem de aproximadamente dois dias rumo ao Nepal, seu último destino antes de voltarem à Espanha. A lei indiana estabelece penas severas para o crime de violação, que na maioria dos casos não admite fiança. Uma violação, segundo o código penal indiano, deve ser punida com no mínimo 10 anos de prisão, e uma violação em grupo pode resultar em prisão perpétua. As condenações, no entanto, são raras e muitas denúncias acabam estagnadas no saturado sistema judicial do país, que tem a maior população do planeta.

*Com informações de Estadão Conteúdo