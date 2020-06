Índia inicia reabertura econômica; país registra aumento de casos da Covid-19

EFE A tentativa da Índia de revitalizar sua economia ocorre apesar do país continuar com um aumento desenfreado de novos casos e morte



Apesar do aumento constante no número de casos, a Índia iniciou nesta segunda-feira (8) a primeira fase de seu plano de desconfinamento, após mais de dois meses de restrições para conter a disseminação da Covid-19.

O estágio em vigor foi lançado em grande parte do país, permite a reabertura de templos, shopping centers e restaurantes, desde que sejam respeitadas as recomendações. Com a retomada, Nova Délhi também impulsionou a reabertura de suas atividades em lojas e escritórios.

Na Índia, muitos ansiavam pela reabertura de templos e centros de oração, embora os fiéis não possam tocar nas imagens dos deuses ou dos livros sagrados, nem compartilhar alimentos dentro dos arredores. “Todos devem seguir o protocolo e orientações sanitárias. Máscaras e distanciamento social são essenciais”, lembrou o chefe de governo do estado do Rajastão, Ashok Gehlot.

A tentativa da Índia de revitalizar sua economia ocorre apesar do país continuar com um aumento desenfreado de novos casos e mortes. Com esse aumento, a Índia é o quinto país mais afetado pela pandemia. No entanto, a taxa de mortalidade por Covid-19 é muito menor em comparação com outros países.

*Com informações da EFE