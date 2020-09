Índia registra mais 86 mil casos de Covid-19; recorde mundial diário  

Agora, número total de contaminações ultrapassa 5,8 milhões e o número de mortos subiu para 92.290

EFE/ Jaipal Singh Índia é um dos países mais afetados pela pandemia



A Índia registrou 86.052 novos casos de coronavírus e 1.141 mortes relacionadas ao vírus nas últimas 24 horas, de acordo com dados oficiais revelados nesta sexta-feira, 25. Desta forma, o país asiático registrou o recorde mundial de infecções diárias por Covid-19. Agora, número total de contaminações ultrapassa 5,8 milhões e o número de mortos subiu para 92.290. A Índia também segue isolada como o segundo país que mais contabilizou casos, atrás apenas dos Estados Unidos. “75% dos novos casos na contagem estão concentrados em 10 estados e territórios da união. Dez estados e territórios da União também respondem por 74% das novas recuperações”, relatou o Ministério da Saúde local em nota. “Maharashtra, Andhra Pradesh e Karnataka estão entre eles, relatando um maior número de recuperações e novos casos Covid-19 também”, acrescentou o comunicado.

O recorde na quantidade de casos registrados tem explicação. Na última quinta-feira, 24, a Índia alcançou o pico histórico com um número recorde de testes com quase 1,5 milhão de amostras, segundo informações do Conselho Indiano de Pesquisa Médica. O instituto já testou 68.928.440 amostras desde o começo da pandemia. Ministro-chefe, Pinarayi Vijayan, em entrevista coletiva na quinta-feira, disse: “A situação no estado é grave. O distrito de Thiruvananthapuram é o mais afetado. Do total de mortes no estado, 38% ocorreram neste distrito. Do total de casos ativos, 18% estão em Thiruvanathapuram ”, lamentou.