Indianos se casam em avião com 130 convidados para driblar restrições da Covid-19; veja vídeo

Os noivos Rakesh e Dheekshana fretaram um Boeing 737 para poder comemorar a sua união com familiares e amigos íntimos, que supostamente teriam feito testes RT-PCR antes do embarque

Reprodução Twitter DonthuRamesh Vídeo mostra noivos realizando cerimônia indiana de casamento diante de convidados de pé no avião



Para driblar as restrições contra a Covid-19 vigentes na Índia, os noivos Rakesh e Dheekshana fretaram um avião para realizar a cerimônia do seu casamento neste domingo, 23. Estavam presentes na celebração aérea um total de 130 familiares e amigos íntimos, que voaram junto com o casal de Madurai para Thoothukudi, duas cidades no estado de Tamil Nadu. De acordo com o jornal local India Today, antes do embarque todos os convidados fizeram o teste RT-PCR para se certificarem de que não estavam contaminados pelo novo coronavírus. O portal de notícias também conta que o casal já tinha realizado uma cerimônia de matrimônio privada na semana passada, mas ainda queria ter um dia memorável com seus entes queridos. O diretor do aeroporto de Madurai, de onde o avião decolou, afirmou que as autoridades responsáveis não tinham conhecimento de que um casamento seria realizado durante o voo. Já a companhia aérea SpiceJet limitou-se a dizer que os clientes tinham sido informados sobre as diretrizes da Covid-19 a serem seguidas quando reservaram o Boeing 737. A Diretoria Geral de Aviação Civil se comprometeu a investigar o caso. Veja o vídeo da cerimônia: