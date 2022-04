Inflação dos Estados Unidos atinge maior nível desde 1981 e chega a 8,5%

Dados foram divulgados pelo Índice de Preços ao Consumidor norte-americano; aumento nos preços dos alimentos, moradia e gasolina causaram o impacto inflacionário

EFE/Erin Scott/Pool/Archivo - 21/05/2021 Governo Joe Biden registra o maior índice de inflação norte-americana desde o governo de Ronald Reagan, em 1981



O governo dos Estados Unidos, através do CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na tradução), divulgou nesta terça-feira, 12, os dados referente o acúmulo da inflação no país referente os últimos 12 meses. No total, a economia norte-americana no governo Joe Biden atingiu 8,5% e é o maior nível desde dezembro de 1981. A justificativa dada pelo Bureau of Labor Statistics, órgão que monitora a inflação dos Estados Unidos, foi a de que o índice disparou após uma forte alta dos alimentos, que teve uma crescente de 8,8% em seus preços; da gasolina e das moradias. O setor energético, apenas, registrou uma alta de 32% em seus valores no último ano. Desde 1914, a Casa Branca realiza um monitoramento das taxas de inflação e, desde o governo de Ronald Reagan, em 1981, o índice não atinge um nível tão elevado.