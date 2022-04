Influenciadora Aline Borel é encontrada morta em praia do Rio de Janeiro

Jovem ficou conhecida em 2015 após viralizar com o funk gospel ‘é cansativa a vida do crente’

Repodução/Instagram/@alineboreloficial Influenciadora e cantora deixou as redes sociais em 2019 por causa da depressão



A influenciadora e cantora Aline Borel, 28 anos, foi encontrada morta com marcas de tiro nesta quinta-feira, 21, na Praia do Dentinho, em Araruama. Conhecida nas redes sociais desde 2015 após viralizar com a música “é cansativa a vida do crente”, a jovem chegou a participar de alguns programas de televisão e atingir 36 mil seguidores no Instagram. Durante o dia, o nome de Aline ficou entre os assuntos mais falados no twitter. Segundo informações iniciais, ela teria sido alvejada com dois tiros no rosto. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil, mas ainda não teve um retorno sobre o caso. A atriz Maísa, usou as redes sociais para prestar condolências. Por meio de um post no twitter, ela declarou: “Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obg pelos sorrisos. Descanse em paz.”

Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obg pelos sorrisos 🙏🏼❤️😔

Descanse em paz. https://t.co/5FdeWhF4qW — +a (@maisa) April 22, 2022

Desde 2019 a influenciadora estava afastada das redes sociais por causa da depressão que sofria. Em nota publicada em sua conta no Instagram, foi informado que há anos ela fazia tratamentos psiquiátricos e depende de remédios para ficar bem, e que seu afastamento está associado ao fato de que quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, por essa razão, ficaria afastada “por tempo indeterminado, até que a família dela permita (por mais que ela seja maior de idade, ela é dependente devido a doença).”