Inglaterra: Casos não diagnosticados podem indicar mais mortes pela Covid-19

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV O Instituto informou que casos não diagnosticados da infecção poderiam explicar as mortes além do esperado, especialmente entre a população idosa



Dados do Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS, em inglês) divulgados nesta sexta-feira (5) mostram que o aumento no número de mortes na Inglaterra e no País de Gales nos últimos meses, que não foram vinculadas à Covid-19, pode indicar que casos não diagnosticados estão matando mais pessoas do que se pensava.

Os números do ONS mostraram que houve 46.380 mortes acima do esperado entre 7 de março e 1º de maio e que cerca de 12.900 delas não envolveram oficialmente o novo coronavírus. No entanto, em uma análise, o ONS informou que casos não diagnosticados da infecção poderiam explicar as mortes além do esperado, especialmente entre a população idosa.

“A Covid-19 não diagnosticada é uma explicação provável para algumas mortes em excesso não relacionadas à doença, observadas nesse cenário devido ao aumento da vulnerabilidade dessa população”, afirmou o instituto.

Richard Murray, diretor executivo da instituição de caridade do King’s Fund, afirmou que os dados mostram que a assistência social, ou a assistência fora do ambiente hospitalar, deve ser levada tão a sério quanto o Serviço Nacional de Saúde.

“Essa análise confirma que o número real de mortes por Covid-19 é significativamente maior do que os números relatados até agora, com a maioria das mortes remanescentes provavelmente ligadas à covid-19 não diagnosticada”, afirmou Murray em comunicado.

Os dados do ONS revelaram que, em qualquer momento entre 17 e 30 de maio, uma média estimada de 0,10% da população estava com Covid-19, o que equivale a cerca de 53 mil pessoas. A estimativa foi baseada em testes em 19.723 pessoas, em 9.094 domicílios.

*Com informações da Agência Brasil