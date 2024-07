Início dos Jogos Olímpicos em Paris pode ser marcado por conflitos

Competição começa na próxima semana e vai até o dia 8 de agosto; mais de 170 países disputarão a competição

Christophe SIMON / AFPF Jogos começam na próxima semana



Faltando menos de uma semana para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a maior festa do esporte internacional pode ser ofuscada por um cenário geopolítico delicado. Especialistas e historiadores consideram que esta edição é a mais afetada por conflitos desde Los Angeles, em 1984, quando a ex-União Soviética boicotou a competição. Desde sempre, as Olimpíadas são vistas como palco para manifestações políticas, como em Berlim, 1936, no auge do regime nazista, e em 1968, na Cidade do México, com a manifestação dos atletas americanos em apoio ao movimento Black Power. Os Jogos de Paris ocorrem em meio a duas grandes guerras: a invasão russa na Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. A situação no leste europeu levou o Comitê Olímpico Internacional (COI) a excluir as delegações da Rússia e de Belarus, permitindo a participação de atletas sob bandeira neutra, mas em número reduzido. Em Tóquio, 2021, 330 russos e 104 bielorrussos competiram, enquanto em Paris, os dois países somados devem ter menos de 50 esportistas.

Para o professor da Universidade de Edimburgo, Jung, o esporte pode ficar em segundo plano nos Jogos deste ano. Ele destaca que esta é a primeira vez desde o fim da Guerra Fria que os Jogos ocorrem com uma guerra em que ambos os lados participam direta ou indiretamente. A polícia parisiense intensificou as medidas de segurança, bloqueando o acesso às margens do rio Sena e instalando portões em pontos turísticos. O exército francês apoiará as operações de segurança, especialmente na cerimônia de abertura, com o fechamento do espaço aéreo de Paris.

Mesmo com todas as precauções, o clima de tensão deve persistir, sem a possibilidade da trégua olímpica. A expectativa é que, apesar dos desafios, os Jogos Olímpicos de Paris consigam manter o espírito esportivo e a união entre os povos, mesmo em tempos de adversidade. A comunidade internacional aguarda ansiosamente para ver como o evento se desenrolará em meio a um cenário tão complexo e desafiador.

*Com informações da repórter Livia Zanolini