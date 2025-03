Internado, Papa Francisco aprova reformas significativas na Igreja Católica

Mudanças têm como objetivo promover uma estrutura mais colaborativa e participativa dentro da instituição

O Papa Francisco, que está internado há um mês em decorrência de pneumonia, anunciou a aprovação de reformas significativas na Igreja Católica. Essas mudanças têm como objetivo promover uma estrutura mais colaborativa e participativa dentro da instituição. O processo será gerido por equipes sinodais, que se reunirão para preparar uma Assembleia Eclesial programada para 2028. As equipes sinodais serão formadas por bispos, padres, religiosos e leigos, que trabalharão para adaptar as diretrizes do Sínodo às realidades de suas comunidades, sempre buscando manter a unidade da Igreja. O acompanhamento desse processo será contínuo, com avaliações programadas para os anos de 2027 e 2028, além de um Jubileu das equipes sinodais que ocorrerá em outubro de 2025.

O objetivo das reformas é fortalecer o compromisso da Igreja com uma abordagem mais inclusiva e aberta, refletindo as necessidades e realidades dos fiéis. A expectativa é que essas mudanças contribuam para um ambiente mais dinâmico e participativo, onde todos os membros da Igreja possam se sentir representados e ouvidos. A saúde do Papa, que tem 88 anos, levanta preocupações sobre sua capacidade de liderar a Igreja no futuro. Atualmente, ele continua a receber suporte respiratório e está sob tratamento no Hospital Gemelli. Esta internação, a mais longa desde que assumiu o papado, tem gerado incertezas sobre sua liderança e a condução dos católicos em todo o mundo.

