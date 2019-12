Intoxicação durante missa na França deixa 20 pessoas hospitalizadas

Reprodução O prefeito de Carlepont, Patrice Argier, decretou que o templo permanecerá fechado durante esta quarta (24)



Pelo menos 20 pessoas que assistiam à missa na noite de Natal na cidade de Carlepont, no Norte da França, precisaram ser hospitalizadas por causa de uma intoxicação, provavelmente causada pelo sistema de calefação.

Uma das pessoas afetadas precisou ser levada de helicóptero até um hospital em Lille, segundo os bombeiros. No entanto, nenhuma delas corre risco de morte.

De acordo com as autoridades, entre 150 e 200 fiéis participavam da cerimônia religiosa na igreja de Saint-Éloi e todos foram retirados do local.

O prefeito de Carlepont, Patrice Argier, decretou que o templo permanecerá fechado durante esta quarta (24) para que amanhã o sistema de calefação seja vistoriado.

“Além do aquecimento, não vejo o que poderia ser”, afirmou Argier ao site do jornal Le Parisien, que detalhou que o sistema havia sido verificado há um mês.

*Com informações da EFE