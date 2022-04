Inundações deixam pelo menos 259 mortos no leste da África do Sul

Centenas de pessoas foram deixadas sem abrigo e muitas estradas, infraestruturas públicas e casas foram gravemente danificadas, segundo as autoridades locais

EFE/EPA/STR Pelo menos 259 pessoas morreram por causa das chuvas



Pelo menos 259 pessoas morreram no leste da África do Sul devido às graves inundações causadas pelas chuvas torrenciais. A região atingida é a província de KwaZulu-Natal, onde a água entrou em casas e deixou muitos cidadãos incomunicáveis, sem eletricidade e sem água corrente. O presidente do país, Cyril Ramaphosa, visitou o local nesta quarta-feira, 13. O assessor provincial Sipho Hlomuka afirmou que este é “um dos momentos mais sombrios da história” da região. “Centenas de pessoas foram deixadas sem abrigo e muitas estradas, infraestruturas públicas e casas foram gravemente danificadas”, acrescentou.

A maior devastação ocorreu na área metropolitana de Durban, a cidade mais populosa de KwaZulu-Natal e a terceira maior da África do Sul. O porto da cidade costeira, que é o maior centro de transporte de carga do continente africano, teve de suspender as operações e muitas das estradas da região permanecem intransitáveis. Também foram mobilizadas tropas militares para tentar ajudar a população, além de contingentes policiais adicionais para evitar que o caos causado pelas cheias gerasse saques e criminalidade. As chuvas começaram durante o fim de semana e se agravaram na segunda-feira, 11. A precipitação continua nesta quarta-feira e deve continuar durante toda a semana. Em 2019, a região também sofreu foi alvo de chuvas torrenciais com cheias que deixaram cerca de 80 mortos.

*Com informações da EFE