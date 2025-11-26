Jovem Pan > Notícias > Mundo > Inundações na Tailândia matam mais de 30 e geram caos no país; veja vídeos

Inundações na Tailândia matam mais de 30 e geram caos no país; veja vídeos

Nação no Sudeste asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas

ARNUN CHONMAHATRAKOOL / NOTÍCIAS TAILANDESAS PIX / AFP Enchentes Tailandia 2,7 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações em nove províncias tailandesas

O número de mortes provocadas pelas inundações que atingiram o sul da Tailândia na última semana subiu para 33, informou o governo do país nesta quarta-feira (26). “As autoridades confirmam que 33 pessoas faleceram em sete províncias, por causas que incluem enchentes, descargas elétricas e afogamento”, declarou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat. “Esperamos que o nível da água diminua no sul”, acrescentou.

O país asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas. Na última sexta-feira, o nível da chuva chegou a 335 mm, maior volume em único dia em 300 anos.

As enchentes também atingiram oito estados do país vizinho, a Malásia. Quase 45 mil pessoas já foram deslocadas nos dois países. 2,7 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações em nove províncias tailandesas. Helicópteros tem sido utilizados para resgate das vítimas e distribuição de alimentos.

Mais de 1.200 pessoas abandonaram suas casas em Songkhla desde quinta-feira da semana passada, segundo o governo provincial. A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas.

*Com informações da AFP

