Inundações na Tailândia matam mais de 30 e geram caos no país; veja vídeos

O número de mortes provocadas pelas inundações que atingiram o sul da Tailândia na última semana subiu para 33, informou o governo do país nesta quarta-feira (26). “As autoridades confirmam que 33 pessoas faleceram em sete províncias, por causas que incluem enchentes, descargas elétricas e afogamento”, declarou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat. “Esperamos que o nível da água diminua no sul”, acrescentou.

This afternoon, aerial views show devastating flooding in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand, with 13 lives lost so far. pic.twitter.com/zLIeHUUssP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

O país asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas. Na última sexta-feira, o nível da chuva chegou a 335 mm, maior volume em único dia em 300 anos.

As enchentes também atingiram oito estados do país vizinho, a Malásia. Quase 45 mil pessoas já foram deslocadas nos dois países. 2,7 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações em nove províncias tailandesas. Helicópteros tem sido utilizados para resgate das vítimas e distribuição de alimentos.

Floodwaters are still rising in Hat Yai, Thailand, and the situation remains serious this morning. At least 33 people have died, and more than 2 million have been affected. Rescue and food distribution operations are currently underway. pic.twitter.com/2MgvFvXfMj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025

Mais de 1.200 pessoas abandonaram suas casas em Songkhla desde quinta-feira da semana passada, segundo o governo provincial. A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas.

