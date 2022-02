Invasão à Ucrânia pode começar de dentro para fora, afirma secretário de Estado dos EUA

Durante discurso na ONU, Antony Blinken detalhou como a invasão deve acontecer

Reuters Secretário de Estado americano, Antony Blinken, detalhou as formas que a invasão russa pode acontecer.



Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, realizada nesta quinta-feira, 17, para falar sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a invasão russa pode acontecer a qualquer momento e há chances de começar dentro da própria Ucrânia, porque o país conta com apoiadores de Vladimir Putin. Durante seu discurso, Blinken, falou muito sobre a preservação da paz e segurança e afirmou que não está lá para começar a guerra, mas, sim, prevenir que uma aconteça. O secretário detalhou as formas que o ataque poderia acontecer, tendo como base tudo o que a inteligência de segurança americana conseguiu até agora.

Blinken acusa a Rússia de ter 150 mil efetivos mobilizados e de estar buscando um pretexto para iniciar o ataque, e este pode ser tanto um evento “fake” como real. Segundo ele, na invasão eles usariam armas químicas. Sobre os anúncios de retirada das tropas das fronteiras e de não invasão, o secretário de Estado americano disse que os russos precisam fazer uma declaração clara e demostrar que isso realmente não vai acontecer. “O governo russo pode anunciar hoje, sem reservas, equívocos ou desvios, que a Rússia não invadirá a Ucrânia. Declare-o claramente. Declare-o claramente para o mundo e demonstre-o enviando suas tropas, seus tanques, os aviões de volta para seus quartéis e hangares e enviar seus diplomatas para a mesa de negociações”, disse Blinken. Ele abordou os oito anos de conflito entre a Rússia e a Ucrânia e diz estar tentando agendar uma reunião com o ministro de Relações Exteriores da Rússia para a próxima semana.