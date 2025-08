A investigação sobre a colisão entre um helicóptero militar e um avião comercial, que matou 67 pessoas em janeiro nos Estados Unidos, revelou discrepâncias significativas nos instrumentos de altitude da aeronave militar. A informação foi apresentada durante audiências do Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) realizadas entre quarta (30) e sexta-feira (1º). O acidente aconteceu em 29 de janeiro, próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

A colisão envolveu um helicóptero Sikorsky Black Hawk, que fazia um voo de treinamento, e um avião Bombardier CRJ700 operado por uma subsidiária da American Airlines. Segundo a presidente do NTSB, Jennifer Homendy, instantes antes da colisão o piloto do helicóptero reportou estar a 91 metros de altitude, enquanto o instrutor informou 121 metros. No momento do impacto, os dados indicam que o helicóptero estava a 84 metros do solo.

“Desconhecemos, por enquanto, a causa da discrepância. Mas é importante destacar que esse número não necessariamente corresponde à altitude que a tripulação via nos altímetros barométricos da cabine”, afirmou Homendy. A investigação técnica examinou outros três helicópteros do mesmo modelo e batalhão. Em testes em solo, os aparelhos apresentaram diferenças de até 40 metros entre os altímetros de radar e os barométricos, especialmente com os rotores em funcionamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Em condições controladas, a discrepância era tolerável. Mas com os rotores em movimento, os altímetros barométricos passaram a indicar altitudes significativamente mais baixas, e permaneceram assim durante todo o voo”, explicou a investigadora Marie Moler. Ela destacou que diferenças da ordem de 30 metros são “significativas” em situações de aproximação e tráfego aéreo intenso. “Há uma possibilidade real de que a tripulação visse uma altitude muito diferente da real”, disse Moler. “Seguiremos investigando.”