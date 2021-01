Irã admite enriquecimento de urânio a 20%, mas ainda deseja acordo nuclear

O negociador nuclear Abbas Araghchi afirmou que a violação é uma resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos desde 2018

EFE/EPA/AHMED JALIL No último dia 3, o Irã relembrou o aniversário de um ano da morte do general Qassem Soleimani à mando dos EUA



O Irã concluiu nesta terça-feira, 5, a operação para enriquecer urânio a uma pureza de 20% na usina subterrânea de Fordo, o que representa uma nova violação no acordo nuclear firmado em 2015. A informação foi confirmada pelo negociador nuclear Abbas Araghchi, que ressaltou que esse passo não representa “morte do acordo, mas uma reação à falta de empenho da outra parte”. O representante se refere aos Estados Unidos, que em 2018, sob o governo de Donald Trump, romperam com o pacto ao reimpor sanções contra o país do Oriente Médio. “A forma de manter o acordo não é exercer pressão sobre o Irã. Se a outra parte voltar às suas obrigações, temos também a capacidade de voltar aos nossos compromissos”, disse Aragchi.

Respondendo à preocupação da comunidade internacional, o porta-voz declarou em uma entrevista à televisão estatal que o governo iraniano não acredita em armas nucleares. “Elas não têm lugar nas nossas relações defensivas”, declarou Aragchi. No entanto, ele afirmou que o país está estudando enriquecer urânio a uma pureza ainda superior a 20%. Segundo ele, o Irã também pretende destinar um reator de pesquisa à produção de radiofármacos.

*Com informações da EFE