Irã descarta negociação com EUA e está preparado para ‘continuar a guerra’

No quinto dia de conflito, Mohammad Mokhbar, conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamenei, declarou que Teerã não confia em Washington e pode sustentar a guerra ‘pelo tempo que desejar’

Foto por ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026.



O Irã não tem a intenção de negociar com os Estados Unidos e está preparado para uma guerra longa, declarou nesta quarta-feira (4) o principal conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamenei, no quinto dia de guerra no Oriente Médio.

“Não temos nenhuma confiança nos americanos e não temos nenhuma base para negociar com eles. Podemos continuar a guerra pelo tempo que desejarmos”, afirmou Mohammad Mokhbar à televisão estatal iraniana.

O funeral de Estado de Ali Khamenei, que governou o Irã durante quase quatro décadas e morreu no sábado em ataques das forças israelenses e americanas, começará na noite desta quarta-feira e vai durar três dias, informou a agência de imprensa estatal Irna.

“A partir das 22h00 de quarta-feira (15h30 de Brasília), os fiéis poderão prestar uma última homenagem ao corpo do guia mártir da nação, visitando a Grande Mesquita Imã Khomeini, em Teerã”, anunciou a Irna, que cita um comunicado do Conselho Islâmico para a Coordenação do Desenvolvimento.

Ali Khamenei, que tinha 86 anos, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do país, de onde era natural.

*AFP