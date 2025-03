Irã diz que considera negociação com os EUA sobre militarização de programa nuclear

Segundo declaração da missão do Irã nas Nações Unidas no X, as conversas poderiam ser viáveis se o foco for a militarização, mas não se a intenção for desmantelar o programa nuclear do Irã

EFE/EPA/GABINETE DO LÍDER SUPREMO IRANIANO Declaração surge após a negativa do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, que se opõe a negociações com os EUA



O Irã manifestou sua disposição para dialogar com os Estados Unidos a respeito de preocupações relacionadas à militarização de seu programa nuclear, conforme divulgado pela missão do país na ONU. Segundo a declaração, as conversas poderiam ser viáveis se o foco for a militarização, mas não se a intenção for desmantelar o programa nuclear do Irã.

“Se o objetivo das negociações é abordar preocupações em relação a qualquer potencial militarização do programa nuclear do Irã, tais discussões podem estar sujeitas a consideração”, diz postagem da missão do Irã nas Nações Unidas no X, deste domingo (9). “No entanto, se o objetivo for o desmantelamento do programa nuclear pacífico do Irã para alegar que o que Obama falhou em alcançar já foi alcançado, tais negociações nunca ocorrerão”, acrescenta.

A publicação se referia ao acordo nuclear formalmente conhecido como Plano de Ação Global Conjunto (JCPOA), firmado entre Teerã e as principais potências em 2015, sob os auspícios do então presidente dos EUA, Barack Obama (2009-2021). O acordo ofereceu alívio de sanções contra o Irã em troca de limites em suas atividades nucleares. Em 2018, Trump abandonou a medida durante seu primeiro mandato (2017-2021) e restabeleceu as sanções radicais contra o Irã.

A declaração surge após a negativa do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, que se opõe a negociações com os EUA. Khamenei acredita que tais diálogos têm como objetivo impor limitações ao programa de mísseis do Irã, o que ele considera inaceitável. A questão da militarização do programa nuclear iraniano tem sido um ponto de tensão nas relações entre o Irã e os Estados Unidos.

O governo iraniano busca garantir que seu programa nuclear permaneça dentro de um escopo pacífico, enquanto os EUA expressam preocupações sobre possíveis desdobramentos militares. Recentemente, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, havia enviado uma carta a Khamenei, propondo um novo acordo.

