Irã diz que há acordo em ‘linhas gerais’ com os EUA sobre programa nuclear

Abbas Araghchi também celebrou que se abre uma ‘nova oportunidade’

  • Por Jovem Pan*
  • 17/02/2026 11h44 - Atualizado em 17/02/2026 12h29
Foto de Anwar AMRO / AFP O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, faz uma declaração durante sua visita ao mausoléu do líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, morto em um ataque aéreo israelense em setembro de 2024, nos subúrbios ao sul de Beirute em 3 de junho de 2025. (Foto de Anwar AMRO / AFP) O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, faz uma declaração durante sua visita ao mausoléu do líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, morto em um ataque aéreo israelense em setembro de 2024, nos subúrbios ao sul de Beirute em 3 de junho de 2025. (Foto de Anwar AMRO / AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbass Araghchi, disse nesta terça-feira (17) que a última rodada de conversas com os EUA foi construtiva e que foram acordadas as “linhas gerais” para um pacto.

“Ao final, conseguimos alcançar um acordo amplo sobre uma série de linhas gerais, com base nas quais avançaremos e começaremos a trabalhar no texto de um possível pacto”, declarou Araghchi à televisão estatal após as conversas em Genebra.

Ele também qualificou as conversas como “mais construtivas” do que a rodada anterior, realizada no início deste mês, e informou que não foi fixada uma data para a próxima rodada de diálogo.

Mais tarde, durante uma sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Desarmamento, Araghchi celebrou que se abre uma “nova oportunidade” e disse esperar que essas negociações conduzam a uma solução negociada e duradoura que sirva aos interesses das partes envolvidas e da região como um todo.

A segunda rodada de negociações aconteceu depois que as conversas do ano passado fracassaram após o ataque de Israel contra o Irã em junho, que desencadeou uma guerra de 12 dias. Os EUA juntaram-se brevemente a esse conflito com ataques a instalações nucleares-chave.

Segundo a Al Jazeera, o ministro também afirmou que o consenso por princípios fundamentais está cada vez mais concluído, mas que o processo tende a ficar mais demorado. “Essas ideias foram discutidas e chegamos a alguns acordos e princípios fundamentais. Com base nesses princípios, elaboraremos um documento… Temos esperança de que conseguiremos. Quando chegarmos à fase de elaboração do documento, naturalmente o processo ficará mais lento”, explicou.

O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, já afirmou que os EUA não serão capazes de acabar com a República Islâmica. Embora os norte-americanos tenham procurado expandir o objetivo das negociações para questões não nucleares, como o arsenal de mísseis do Irã, Teerã afirmou que vai discutir apenas restrições ao seu programa nuclear em troca do alívio das sanções e que não aceitará o enriquecimento zero de urânio.

*Com informações da AFP

