Irã diz que há acordo em ‘linhas gerais’ com os EUA sobre programa nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbass Araghchi, disse nesta terça-feira (17) que a última rodada de conversas com os EUA foi construtiva e que foram acordadas as “linhas gerais” para um pacto.

“Ao final, conseguimos alcançar um acordo amplo sobre uma série de linhas gerais, com base nas quais avançaremos e começaremos a trabalhar no texto de um possível pacto”, declarou Araghchi à televisão estatal após as conversas em Genebra.

Ele também qualificou as conversas como “mais construtivas” do que a rodada anterior, realizada no início deste mês, e informou que não foi fixada uma data para a próxima rodada de diálogo.

Mais tarde, durante uma sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Desarmamento, Araghchi celebrou que se abre uma “nova oportunidade” e disse esperar que essas negociações conduzam a uma solução negociada e duradoura que sirva aos interesses das partes envolvidas e da região como um todo.

A segunda rodada de negociações aconteceu depois que as conversas do ano passado fracassaram após o ataque de Israel contra o Irã em junho, que desencadeou uma guerra de 12 dias. Os EUA juntaram-se brevemente a esse conflito com ataques a instalações nucleares-chave.

Segundo a Al Jazeera, o ministro também afirmou que o consenso por princípios fundamentais está cada vez mais concluído, mas que o processo tende a ficar mais demorado. “Essas ideias foram discutidas e chegamos a alguns acordos e princípios fundamentais. Com base nesses princípios, elaboraremos um documento… Temos esperança de que conseguiremos. Quando chegarmos à fase de elaboração do documento, naturalmente o processo ficará mais lento”, explicou.

O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, já afirmou que os EUA não serão capazes de acabar com a República Islâmica. Embora os norte-americanos tenham procurado expandir o objetivo das negociações para questões não nucleares, como o arsenal de mísseis do Irã, Teerã afirmou que vai discutir apenas restrições ao seu programa nuclear em troca do alívio das sanções e que não aceitará o enriquecimento zero de urânio.

*Com informações da AFP