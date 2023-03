Irã e Arábia Saudita retomam relações diplomáticas após sete anos de interrupção

Países não tinham acordos desde 2016, quando cidadãos iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na república islâmica após a execução em Riad do clérigo xiita

EFE/EPA/NOURNEWS AGENCY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Secretário iraniano do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, o diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o saudita O conselheiro de Segurança Nacional da Arábia, Musaid Al Aiban, aperta as mãos e troca documentos assinados durante uma reunião em Pequim, China, em 10 de março de 2023



Após sete anos, Irã e Arábia Saudita concordaram em retomar suas relações diplomáticas e reabrir suas respectivas embaixadas, após negociações na China, informou a mídia estatal desses dois países muçulmanos. “Após discussões, a República Islâmica do Irã e o Reino da Arábia Saudita concordaram em retomar as relações diplomáticas e reabrir embaixadas e missões nos próximos dois meses”, disse a agência de notícias oficial iraniana Irna, citando um comunicado conjunto. A agência de notícias oficial saudita também publicou o texto. Os ministros das Relações Exteriores de ambos os países “irão implementar esta decisão e tomar as providências necessárias para a troca de embaixadores”, acrescentou o comunicado, sem fornecer mais detalhes. A decisão foi comemorada no Twitter pelo chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian. “O retorno das relações normais entre Teerã e Riad oferece grandes possibilidades para ambos os países, para a região e para o mundo muçulmano”, afirmou. O ministério lançará outras iniciativas regionais, acrescentou. Os países cortaram relações diplomáticas em 2016, depois que cidadãos iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na república islâmica após a execução em Riad do clérigo xiita. Em sua declaração conjunta, os dois países agradecem à China, à República do Iraque e ao sultanato de Omã por “terem acolhido” as negociações entre as duas partes, em 2021, 2022 e 2023. O Iraque, que faz fronteira com os dois países, sediou várias rodadas de negociações entre o Irã e a Arábia Saudita desde abril de 2021. Nos últimos meses, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait também retomaram relações diplomáticas com o Irã.