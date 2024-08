Irã reafirma planos de retaliação contra Israel

Representante oficial do país islâmico afirmou que o governo iraniano ‘não teme a escalada’, ao mesmo tempo que ‘não a busca’

HAITHAM IMAD/EFE/EPA Escalada do conflito no Oriente Médio ameaça moradores da Faixa de Gaza, que ainda sofrem ataques de Israel viia terra, mar e ar



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, voltou a prometer retaliação contra Israel por causa do assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, no fim do mês passado. “A reação do Irã ao ataque terrorista israelense em Teerã é definitiva e será medida e bem calculada”, disse Araghchi, em publicação no X, neste domingo (25). “Não tememos a escalada, mas não a buscamos — ao contrário de Israel”.

Antes de se manifestar, o iraniano conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. O chanceler do país europeu disse ter pedido ao Irã “contenção e a busca de uma abordagem construtiva, a fim de interromper o ciclo de ações militares na região”. O apelo de Tajani veio depois que Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, trocaram ataques, neste domingo.

Veja a postagem:

Pleased to receive congratulatory call from Italian FM @Antonio_Tajani. Lengthy discussion focused on region. Iran reaction to Israeli terrorist attack in Tehran is definitive, and will be measured & well calculated. We do not fear escalation, yet do not seek it—unlike Israel. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 25, 2024

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte