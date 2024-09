Irlanda forma comissão para investigar cerca de 2.400 casos de abuso sexual em escolas de ordens religiosas

Casos ocorreram em 308 instituições de ensino sob a administração de 42 ordens religiosas, entre os anos de 1927 e 2013

Unsplash/ Lindy Murphy Irlanda começou a investigar os casos de abuso sexual após o documentários o documentário 'Documentary On One - Blackrock Boys'



A Irlanda anunciou a formação de uma comissão destinada a investigar 2.395 casos de abuso sexual que ocorreram em 308 instituições de ensino sob a administração de 42 ordens religiosas, entre os anos de 1927 e 2013. Os relatos de abuso envolvem não apenas religiosos, mas também funcionários leigos, visitantes e até mesmo outros alunos. A ministra da Educação, Norma Foley, classificou o relatório resultante como “angustiante”, destacando o impacto profundo que esses eventos tiveram na vida das vítimas. A Associação de Líderes Missionários e Religiosos da Irlanda (AMRI) manifestou sua intenção de colaborar com a investigação e expressou pesar pelos abusos ocorridos. Além disso, o governo está desenvolvendo uma rede de apoio para os sobreviventes, bem como um programa de reparação para aqueles que sofreram com essas experiências traumáticas.

A motivação para a investigação surgiu após a exibição do documentário “Documentary On One – Blackrock Boys”, que trouxe à tona casos de abuso no Blackrock College. A repercussão do filme fez com que muitos homens se sentissem encorajados a compartilhar suas próprias histórias de abuso, o que levou o governo a iniciar uma investigação preliminar em março de 2023. Essa fase inicial coletou relatos de 149 sobreviventes. A AMRI também tem incentivado as vítimas a procurarem apoio nas ordens religiosas, buscando um caminho para a cura e a reparação.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA