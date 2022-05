Irmãs gêmeas dão à luz no mesmo dia e têm filhos com as mesmas medidas

Bebês nasceram com 3,3 kg e 51 cm; Erin Cheplak e Jill Justiniani ficaram felizes com o episódio e torcem para que eles cresçam juntos e sejam amigos

Reprodução/youtube/GMA

Na Califórnia, nos Estados Unidos, duas irmãs gêmeas idênticas, Erin Cheplak e Jill Justiniani, de 30 anos, que engravidaram com oito dias de diferença de forma não planejada, foram responsáveis por um fato curioso no dia 5 de maio. Além de terem tido filho no mesmo dia, com apenas algumas horas de diferença, e no mesmo hospital, eles também nasceram com peso e comprimento iguais. A história, divulgada pelo jornal Washigton Post, começou quando Erin ligou para a irmã e informou que sua bolsa tinha estourado coincidentemente no mesmo dia em que Jill tinha marcado para realizar sua cesária. Oliver, filho de Jill, e Silas, filho de Erin, vieram ao mundo com 3,3 kg e 51 cm.

O episódio pegou as irmãs de surpresa, entretanto, não é nada novo na em suas vidas. As irmãs moram no mesmo bairro, com apenas 3 km de distância uma da outra, são formadas em cinesiologia e trabalham no mesmo ambulatório como terapeutas ocupacionais pediátricas – em salas lado a lado. “Sempre fizemos tudo juntas. Foi incrível poder passar a vida juntas em todas as fases. Somos realmente as melhores amigas uma da outra”, declara Erin.

Elas acreditam que todas essas eventualidades aconteceram com um propósito inexplicável. “Esse foi o começo desse caminho que temos seguido, mas também essas coisas estavam totalmente destinadas a acontecer”. Jill e Erin estão empolgadas com o futuro e esperam que os meninos cresçam juntos e sejam amigos. “Estamos tão empolgados que eles poderão ter uma experiência semelhante à nossa e passar por todas as jornadas da vida juntos”, disse ela.