Substituto de Soleimani pede paciência e promete morte de americanos no Oriente Médio

Divulgação Ismail Qaani substitui Qassem Soleimani no comando das Forças Quds



O general Ismail Qaani, que substituiu Qassem Soleimani no comando das Forças Quds, pediu paciência aos iranianos e prometeu uma reposta do Irã aos Estados Unidos após o ataque que matou Soleimani nesta quinta-feira (2).

“Sejam pacientes, logo vocês verão os corpos dos americanos em todo o Oriente Médio”, afirmou Qaani, de acordo com o site Al Jazeera.

Ismail Qaani era o vice de Soleimani no comando da Forças Quds, unidade especial do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã.

Ele foi indicado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, como o novo chefe da unidade. Em comunicado divulgado pela mídia estatal iraniana, Khamenei disse que o programa da força permanecerá inalterado.

Mais cedo, Khamenei também prometeu uma forte retaliação contra os Estados Unidos pela morte de Soleimani.